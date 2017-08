Januzaj: "Werde van Gaal erstes Tor widmen"

Primera División Real Sociedad -

Villarreal Primera División Real Betis -

Celta Vigo Primera División Alaves -

Barcelona Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao Primera División Getafe -

Sevilla Primera División Real Madrid -

Valencia

Adnan Januzaj und sein ehemaliger Trainer bei Manchester United, Louis van Gaal, werden wohl keine Freunde mehr. Nun hat der Neuzugang von Real Sociedad den niederländischen Coach erneut kritisiert.

"Mein erstes Tor werde ich van Gaal widmen", sagte der 22-Jährige AS. "Ich will nicht über ihn sprechen, aber jeder weiß, wie viele Probleme ich mit ihm hatte. Es war nicht leicht unter ihm. Wenn du in solch einer Situation bist, ist es frustrierend und schwierig."

Doch auch unter Jose Mourinho kam der Belgier nur äußerst selten zum Einsatz. Im Gegensatz zu Van Gaal hatte Januzaj mit dem Portugiesen aber weniger Probleme. "Ich kann nicht schlecht über Mourinho reden", fuhr er fort. "Als Coach kann ich ihn nicht kritisieren. Er war von Anfang an fair."

Den Saisonstart gegen Celta Vigo (3:2) verpasste der Belgier mit einer Oberschenkelverletzung. Januzaj war im Sommer für eine Summe in Höhe von rund elf Millionen Euro nach Spanien gewechselt.