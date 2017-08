Der erste Pflichtspiel-Clasico der Saison

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! 2. Liga Mi 22:30 Highlights vom Nachholspiel FCH-Aue Super Liga Partizan -

Vozdovac Primeira Liga Porto -

Estoril League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Primeira Liga Benfica -

Braga Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Premier League Dynamo Kiew -

Sirka Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte-Waregem -

Brügge Ligue 1 Rennes -

Lyon Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Coppa Italia FC Turin -

Trapani Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Serie A Atletico Goianiense -

Coritiba Coppa Italia Cagliari -

Palermo Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) Serie A Vitoria -

Avai J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Shanghai SIPG -

Chongqing Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Super Liga Roter Stern -

OFK Backa Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga Aarhus -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Ligue 2 FC Lorient -

Chateauroux Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar

Der erste Titel in Spanien wird mit der Supercopa vergeben. In Hin-und Rückspiel spielen der FC Barcelona und Real Madrid den Sieger aus. Hier gibt es alle Infos zum Hinspiel, den Mannschaften sowie dem Livestream und der Übertragung.

Wie ist der Modus der Supercopa?

In der Supercopa de Espana treffen der spanische Meister und der Sieger des Königspokal, der Copa del Rey aufeinander. Gewinnt ein Team beide Wettbewerbe rückt der Finalist der Copa del Rey nach.

Der Sieger der Supercopa wird in Hin- und Rückspiel ermittelt. Es gilt die Europapokal-Arithmetik. Dies bedeutet, dass die Auswärtstorregel greift.

Wann und wo findet das Hinspiel der Supercopa statt?

Das erste Spiel der Supercopa de Espana findet am Sonntag, den 13. August um 22 Uhr im Camp Nou, der Heimstätte des FC Barcelona statt. 99.354 Zuschauer finden in der Arena Platz. Sie ist die größte Fußball-Spielstätte in Europa.

© getty

Wo kann ich FC Barcelona gegen Real Madrid im Livestream verfolgen?

Sowohl Hin- als auch Rückspiel können beim Streaming-Portal DAZN live verfolgt werden. DAZN kann für 9,99 Euro im Monat gebucht werden, der erste Monat ist dabei gratis. Außerdem kann das Abo jederzeit zum Ende des Monats gekündigt werden.

Wie lief die Vorbereitung des FC Barcelona und die von Real Madrid?

Der FC Barcelona absolvierte den Großteil seiner Vorbereitung in den USA, wo die Katalanen sich im Rahmen des International Champions Cup mit den Größten des europäischen Fußballs messen konnten. Die drei Auftritte gegen Juventus (2:1), Manchester United (1:0) und Real Madrid (3:2) wurden alle erfolgreich bestritten.

Zudem wurde beim heimischen Joan Gamper Pokal das brasilianische Team Chapocoense mit 5:0 geschlagen. Die Kicker vom Zuckerhut wurden eingeladen, nachdem fast die komplette Mannschaft Ende 2016 bei einem Flugzeugunglück in Südamerika ums Leben kam.

Neben dem Feld sorgte dagegen die Posse um Neymar für großes Aufsehen. Der Brasilianer wechselte schließlich doch für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain nach Frankreich (Hier geht's zur ausführlichen News).

Deutlich ruhiger war es dagegen bei Real Madrid, auch wenn es im Sommer zahlreiche Gerüchte um einen möglichen Abgang von Mega-Star Cristiano Ronaldo gab (Hier geht's zur ausführlichen News). Unter anderem James (zum FC Bayern) und Alvaro Morata (zum FC Chelsea) verließen Madrid.

Auch die Königlichen hielten ihr Trainingslager in den Staaten ab, blieben aber in vier Spielen ohne Erfolg, unter anderem setzte es eine 1:4-Klatsche gegen Manchester City. Allerdings hat der amtierende Champions-League-Sieger bereits den ersten Titel in der Tasche: Im Supercup wurde Manchester United mit 2:1 geschlagen.

© getty

Welche Neuzugänge könnten spielen?

Der FC Barcelona agierte bislang eher zurückhaltend auf dem Transfermarkt. Mit Nelson Semedo von Benfica wurde ein neuer Rechtsverteidiger in den Kader geholt. Neu-Trainer Ernesto Valverde hat noch nicht entschieden, ob der Portugiese oder Aleix Vidal starten werden. Außerdem besitzt Rückkehrer Gerard Deulofeu gute Chancen am Sonntag in der Startelf zu stehen.

Auch die Königlichen verstärkten sich mit Verteidiger Theo Hernandez (Atletico Madrid) und Dani Ceballos (Real Betis) nur punktuell. Beide standen beim Supercup gegen Manchester United nicht in der Startformation. Dies wird sich aller Voraussicht nach auch am Sonntag nicht ändern.

Wer ersetzt Neymar?

Dies ist die große Frage beim FC Barcelona. Der Abgang des Samba-Kickers hat auf dem linken Flügel ein großes Loch gerissen. Deswegen wabern zahlreiche Namen wie Ousmane Dembele von Borussia Dortmund als mögliche Nachfolger durch Katalonien. Am Sonntag werden die Blaugrana aber auf eine interne Lösung setzen müssen. Es wird spekuliert, dass Gerard Deulofeu als Neymar-Ersatz eine Chance bekommen könnte. Ein andere Alternative wäre der Türke Arda Turan.

Welche Spieler fallen uns für das Hinspiel der Supercopa?

Beide Teams können fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. Bei Barcelona werden lediglich Rafinha (Meniskus) und Andre Gomes (Hüfte) fehlen.

Bei Real gibt es dagegen keine Verletzten zu beklagen. Allerdings haben gleich mehrere Spieler Trainingsrückstand, da diese mit ihren Nationalmannschaften bei der U21-EM oder beim Confed Cup weilten und somit später in die Vorbereitung einstiegen. Darum kam Cristiano Ronaldo im Supercup nur von der Bank. Gegen Barcelona wird der Portugiese aber wahrscheinlich die vollen 90 Minuten gehen können.

Die letzten zehn Sieger der Supercopa

Teams mit Sternchen nahmen als unterlegener Pokalfinalist teil.

Der Sieger wird in dicken Buchstaben dargestellt.

Jahr Meister Pokalsieger Ergebnisse 2016 FC Barcelona FC Sevilla* 2:0, 3:0 2015 FC Barcelona Athletic Bilbao* 0:4, 1:1 2014 Atletico Madrid Real Madrid 1:1, 1:0 2013 FC Barcelona Atletico Madrid 1:1, 0:0 2012 Real Madrid FC Barcelona 2:3, 2:1 2011 FC Barcelona Real Madrid 2:2, 3:2 2010 FC Barcelona FC Sevilla 1:3, 4:0 2009 FC Barcelona Athletic Bilbao* 2:1, 3:0 2008 Real Madrid FC Valencia 2:3, 4:2 2007 Real Madrid FC Sevilla 0:1, 3:5

Wie endeten die vergangenen Clasicos?

Die Clasicos der vergangenen Jahre waren immer hart umkämpft und zumeist enge Spiele. Zudem ist die Begegnung ein echter Torgarant. Das letzte torlose Remis datiert aus der Saison 2002/03.

Saison Wettbewerb Team 1 Team 2 Ergebnis 2017/18 International Champions Cup Real Madrid FC Barcelona 2:3 (2:2) 2016/17 Primera Division Real Madrid FC Barcelona 2:3 (1:1) 2016/17 Primera Division FC Barcelona Real Madrid 1:1 (0:0) 2015/16 Primera Division FC Barcelona Real Madrid 1:2 (0:0) 2015/16 Primera Division Real Madrid FC Barcelona 0:4 (0:2) 2014/15 Primera Division FC Barcelona Real Madrid 2:1 (1:1) 2014/15 Primera Division Real Madrid FC Barcelona 3:1 (1:1) 2013/14 Copa del Rey FC Barcelona Real Madrid 1:2 (0:1) 2013/14 Primera Division Real Madrid FC Barcelona 3:4 (2:2) 2013/14 Primera Division FC Barcelona Real Madrid 2:1 (1:0)

© getty

Die Gesamtbilanz zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid

Im direkten ewigen Vergleich haben die Königlichen noch die Nase vorn, allerdings konnten die Katalanen die Bilanz seit der Jahrtausendwende ein wenig aufhübschen.