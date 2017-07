"Ja" zu Antonella: Messi ist unter der Haube

Erlebe

Lionel Messi ist unter der Haube. Der Argentinier gab am Freitag in seiner Heimatstadt Rosario seiner Jugendliebe Antonella Roccuzzo das Ja-Wort.

Im Anschluss an die private Zeremonie in einem Hotelkomplex, bei der die gemeinsamen Söhne Thiago (4) und Mateo (1) mit der Familie in der ersten Reihe saßen, zogen sich das Brautpaar und die 260 Gäste zum Feiern zurück.

Viele aktive und ehemalige Barca-Spieler bei Messis Hochzeit

Zu diesen Gästen gehörten Pop-Diva Shakira und ihr Ehemann Gerard Pique, beim FC Barcelona Teamkollege von Messi. Zudem waren unter anderem Luis Suarez, Cesc Fabregas, Jordi Alba, Sergio Busquets, Xavi, Carles Puyol, Samuel Eto'o und Neymar bei den Feierlichkeiten dabei.

Hochzeit: Lionel Messi heiratet seine Antonella © getty 1/16 Lionel Messi hat seiner Jugendliebe Antonella Roccuzzo im argentinischen Rosario das Ja-Wort gegeben! Die glückliche Braut überstrahlte alles. SPOX zeigt die Bilder zur Hochzeit des Jahres © getty 2/16 Während Antonella im schlichten weißen Kleid den Weg vor den Altar antrat, zeigte sich auch Lionel, der in der Vergangenheit durch teils gewagte Anzüge aufgefallen war, stilsicher © getty 3/16 Das Paar hat inzwischen übrigens schon zwei gemeinsame Kinder: Thiago und Mateo. Geschenke wollten Lionel und Antonella übrigens nicht. Stattdessen sollten die Gäste Geld an eine Stiftung für Obdachlose spenden © getty 4/16 Ein Kuss sagt mehr als tausend Worte © getty 5/16 Auch die Eltern des wohl besten Fußballers aller Zeiten waren natürlich anwesend © getty 6/16 Insgesamt waren knapp 260 Gäste für die Trauung eingeladen. Jordi Alba und seine Begleitung durften ebenso wenig fehlen ... © getty 7/16 ... wie Ezequiel Lavezzi, der natürlich auch mit seiner besseren Hälfte erschien © getty 8/16 Zusammen mit Xavi spielte Messi bis Sommer 2015 beim FC Barcelona. Die genialen Momente dürfte wohl kein Fußballfan so schnell vergessen © getty 9/16 Sergio Romero lief zwar nicht für die Katalanen auf, ist aber als Nationalmannschaftskollege und Freund von Messi ebenfalls ein Gast, auf den der Argentinier nicht verzichten wollte © getty 10/16 Cesc Fabregas war schlicht unterwegs. Seine Begleitung war etwas offener. Wer es tragen kann ... © getty 11/16 Auch mit Samuel Eto'o hat Messi eine gemeinsame Vergangenheit beim FC Barcelona. Der Stürmer aus Kamerun ist allerdings seit 2009 nicht mehr im Dress der Katalanen unterwegs © getty 12/16 Zum anbeissen! Luis Suarez gab sich sehr zahm © getty 13/16 Unter den 260 Gästen war auch Sergio Busquets zu finden © getty 14/16 Zeit für ein Gruppenbild! Xavi, Cesc Fabregas und Carles Puyol posierten mit ihren Herzdamen für die Kameras © getty 15/16 Fun Fact: Carles Puyol hätte im Kopfball-Duell mit seiner Frau zwar Nachteile, dürfte aber dennoch eins zwei Tricks kennen, um den Größenvorteil der Dame auszugleichen © getty 16/16 Gruppenbild, Teil 2! Ever Banegas vom FC Sevilla, Fernando Gago von den Boca Juniors und Angel Di Maria, der aktuell bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, durften ebenfalls nicht fehlen

Bemerkenswert: Insgesamt waren mit 460 Polizisten mehr Sicherheitsleute als Gäste dabei. Jeder Gast wurde unter Polizeischutz vom Flughafen abgeholt.

Messi will keine Hochzeitsgeschenke

Die Hochzeit fand direkt neben dem Armenviertel La Bajada, wo Messi aufgewachsen ist, statt. Messi wollte von seinen Gästen keine Hochzeitsgeschenke-. Stattdessen bat er sie darum, Geld an seine Stiftung, die Kinder unterstützt, zu spenden.

Ob Shakira bei der Feier singt, war bis zuletzt unklar. Angeblich hatte sie wegen eines Streits mit der Braut zwischenzeitlich sogar in Erwägung gezogen, den Feierlichkeiten fernzubleiben.