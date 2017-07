Morientes Rat an Real

Erlebe

deinen Sport

live Club Friendlies Sa 21:00 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City

Kylian Mbappe von der AS Monaco hat sich in der vergangenen Saison beim französischen Meister ins Rampenlicht gespielt. Der 18-Jährige verbuchte 26 Scorerpunkte in 29 Liga-Spielen und glänzte auch in der Champions League für die Mannschaft aus dem Fürstentum.



Kein Wunder also, dass die europäischen Top-Klubs den Youngster unbedingt haben wollen - und dass natürlich auch Real Madrid am Angreifer interessiert ist.

Reals Ex-Stürmer Fernando Morientes, der mit den Königlichen dreimal die Champions League gewann, hat die Blancos aufgefordert, sich Mbappe zu schnappen, bevor es ein anderer Klub tut. "Wenn man ihn nicht kauft, macht es ein anderer Verein", stellte Morientes gegenüber Efe klar.

Mehr als 100 Millionen Euro würden wohl für Mbappe fällig werden. "Wenn man über solche Zahlen spricht, kommt das, weil der Spieler gewisse Erwartungen geweckt hat", erklärte der 41-Jährige und fügte hinzu: "Wenn ein Spieler von so vielen Klubs begehrt wird, muss er viel Talent haben."