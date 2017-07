Ticketzoff beim FC Barcelona

Erlebe

Der FC Barcelona macht einmal mehr negative Schlagzeilen. Ein lokaler TV-Sender will Betrug bei sogenannten Seient-Lliure-Programm Betrug festgestellt haben. Der Klub weicht aus.

Harter Vorwurf von TV3. Recherchen des katalanischen TV-Senders soll der FC Barcelona seinen Mitgliedern große Summen Geld vorenthalten haben. Betroffen sind zehn Spiele in den letzten drei Jahren sowie das Programm Seient Lliure.

Seient Lliure (kat.: leerer Sitz) ist ein Programm des Klubs, das es Besitzern von Dauerkarten erlaubt, ihren Platz bei Nichtgebrauch für eine Partie abzugeben und 50% des so verkauften Tickets einzunehmen. In den Topspielen der Jahre 14/15, 15/16 und 16/17 soll den Verkäufern aber viel Geld vorenthalten worden sein.

Umwandlung in Premiumplätze

Dem Bericht zufolge wurden die verkauften Karten von normalen Sitzen über Seient Lliure in Premiumplätze umgewandelt. Das macht - je nach Begegnung und Zone im Stadion - teilweise ein Vielfaches des Preises aus. Die Differenz behielt allerdings der Klub - entgegen der Bedingungen des eigenen Programmes.

Beispielhaft erklärt am Super Cup 2017: Wird ein Platz in der Kategorie drei für Normalpreis 125 Euro abgegeben, verlangt der FC Barcelona über Seient Lliure bis zu 450 Euro. Der Dauerkarteninhaber erhält allerdings nicht 225 Euro sondern 62,5 Euro.

Service kurzzeitig offline

Als erste Reaktion auf den Bericht von TV3 nahm der FC Barcelona den Service für einige Zeit offline. Jordi Cardoner, einer der Vize-Präsidenten des Klubs, meldete sich mit einer eigens einberufenen Pressekonferenz zu Wort, wich den Anschuldigungen aber größtenteils aus.

"Der Klub wird seine Handhabung der Dinge auf dem gleichen Weg fortsetzen, da wir das System als fairste Lösung für unsere Mitglieder ansehen", so Cardoner. Er verwies darauf, dass sich alle Mitglieder, die nicht zufrieden sind, an den technischen Support wenden sollen.

Cardoner verteidigt Handlungen

Der Funktionär zeigte sich aufgebracht: "Wir fühlen uns verärgert und enttäuscht von einem unserer lokalen TV-Sender. Es ist schade, dass ein öffentlicher Sender so etwas berichtet. Wir haben in der Vergangenheit viele Fehler gemacht und werden noch einige machen. Aber in diesem Fall sind wir überzeugt, dass es keiner ist."

Der Klub habe "korrekt" gehandelt: "Seient Lliure ist ein Service den alle Mitglieder nutzen können, wenn sie es wünschen. Es ermöglicht uns ein großes Publikum bei den Spielen und den Dauerkarteninhabern die Chance, einen Teil ihrer Ausgaben zurückzugewinnen."