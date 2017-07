Neymar reist doch nach China

2. Liga Sa 15:30 Die Highlights der Samstagsspiele J1 League Live Gamba Osaka -

Der umworbene Fußball-Superstar Neymar wird am Montag doch die Reise zu einem PR-Termin in China antreten. "Wir sehen uns in Shanghai", schrieb der Brasilianer am Samstag in seinem ersten Eintrag beim chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo.



Einen Tag zuvor hatte die chinesische Reiseagentur Ctrip ein geplantes Treffen Neymars mit Fans noch mit dem Hinweis abgesagt, der Torjäger des FC Barcelona sei "mit Transferangelegenheiten beschäftigt". Anschließend waren die Wechselgerüchte erneut hochgekocht.

"Grüße an die Fans in China. Ich bin Neymar, und das ist mein offizieller Weibo-Account. Ich werde hier meine persönlichen Erfahrungen mit den chinesischen Fans teilen. Wir sehen uns am Montag in Shanghai", schrieb der 25-Jährige. Die Nachricht wurde auf Englisch und Chinesisch verbreitet.

Der französische Topklub PSG ist angeblich bereit, die Rekordsumme von 222 Millionen Euro für Neymar an den FC Barcelona zu überweisen. Bisher teuerster Spieler der Welt ist der Franzose Paul Pogba, der im vergangenen Jahr für 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United gewechselt war. Die Spekulationen um einen Wechsel Neymars hielten sich auch am Samstag hartnäckig.

Neymar steht noch bis 2021 bei den Katalanen unter Vertrag. Er war 2013 für 86,2 Millionen Euro Ablöse vom FC Santos nach Barcelona gewechselt.