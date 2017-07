Dreikampf um Ceballos geht in nächste Runde

Erlebe

deinen Sport

live Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata CSL So 13:35 Tianjin Teda -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Carl Zeiss Jena -

Hertha BSC Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense

Dani Ceballos wird wohl von Real Madrid, Juventus Turin und dem FC Barcelona gejagt. Nach seiner Rückkehr von der U21-Europameisterschaft wird eine neue Runde eröffnet.

20 Jahre alt, Stammspieler in La Liga und seit neuestem auch Spieler des Turniers bei der U21-Europameisterschaft: Ceballos ist in aller Munde und hat nur eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro. Wie Radio Sevilla vermeldet, könnte die Ablöse aber doch in die Höhe steigen.

Dafür verantwortlich soll das große Interesse am zentralen Mittelfeldspieler sein. Juventus Turin soll ein Angebot über 20 Millionen Euro hinterlegt haben, um die Konkurrenz aus Madrid und Barcelona auszustechen. Auch der FC Bayern München soll laut Medienberichten die Augen offen halten.

Zidane sieht Nachfolger für Modric

Der AS zufolge will Real-Trainer Zinedine Zidane bereits zur USA-Reise seines Teams unter Vertrag haben. Demnach sollen die Königlichen in Ceballos einen potentiellen Nachfolger für Luka Modric sehen und ihn Ende Juli in drei Vorbereitungsspielen einsetzen wollen um anschließend über Leihe oder Integration in den Kader zu entscheiden.

Schon bestätigt wurde das Interesse des FC Barcelona. "Barca hat mich nach ihm gefragt", gab Betis-Vize-Präsident Lorenzo Serra Ferrer kürzlich an. "Sehr nah" sei ein Transfer des Mittelfeldspielers, verkündete die katalanische SPORT am Dienstagmorgen.