Should I stay or should I go?

Paris Saint-Germain macht im Werben um Barca-Superstar Neymar offenbar ernst. Vor allem die spanischen Medien überschlagen sich. Doch was ist dran an den Gerüchten und was spricht für und gegen einen Wechsel. SPOX gibt einen Überblick.

Die Gerüchte um PSG und Neymar sind nicht wirklich neu. Bereits im letzten Jahr warfen die Franzosen die Angelrute nach dem Brasilianer aus und versuchten, ihn an die Seine zu locken. Neymars Berater Wagner Ribeiro bestätigte damals, dass es zwischen beiden Parteien gleich zu mehreren Verhandlungen kam. Ganz an den Haaren herbeigezogen sind die Spekulationen dementsprechend nicht. Schenkt man den Zeitungen zudem Glauben, habe Neymar damals bereits ernsthaft abgewogen, ob ein Wechsel nach Paris Sinn mache. Die Entscheidung mündete im letzten Sommer noch in einer Vertragsverlängerung bis 2021 bei den Katalanen.

Sicher ist: Das Interesse von PSG ist seitdem sicherlich nicht erloschen. Die Sport berichtet gar, dass PSG bereit sei, die Ausstiegsklausel in Höhe von 222 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Ob das stimmt, wissen nur die Verantwortlichen von PSG selbst. Doch mit Scheich Nasser Al-Khelaifi am Geldhahn ist eine derartige Summe sicherlich nicht komplette Utopie.

Finanziell deutliche Steigerung

Generell könnte der finanzielle Aspekt in vielerlei Hinsicht entscheidend werden. Bereits im letzten Jahr überschütteten die Pariser Neymar mit einem irren Gehaltsvorschlag. Das dürfte aktuell nicht grundlegend anders sein. Derzeit ist alleine von 30 Millionen Euro Gehalt die Rede, Bonuszahlungen soll es zusätzlich geben. Das würde ihn von derzeit rund 15 bis 20 Millionen Euro jährlich mal eben auf eine Stufe mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi und somit in die absolute Topelite der Fußballer heben.

Barcas Transfers der letzten 10 Jahre: Tops & Flops © getty 1/23 Bei Namen wie Neymar oder Suarez ist man geneigt, Barca ein gutes Händchen für Transfers zu attestieren. Ist nicht verkehrt, aber auch nur die halbe Wahrheit. Hier sind die Tops & Flops der Blaugrana der letzten 10 Jahre © getty 2/23 TOP: Yaya Toure. Der physisch wohl stärkste Spieler Barcas in den letzten zwei Jahrzehnten kam 2007 vom AS Monaco. Pep Guardiola ersetzte ihn allerdings mit Sergio Busquets, Toure ging mit großem Plus zu Manchester City © getty 3/23 TOP: Thierry Henry. Der Franzose kam gewissermaßen als Nachfolger von Ronaldinho nach Barcelona. Keine leichte Aufgabe, doch er meisterte sie mit Bravour. Im Sommer 2010 wurde er von David Villa abgelöst © getty 4/23 TOP: Sergio Busquets. Nicht direkt ein Transfer, aber doch eine der prägendsten Gesichter des FC Barcelona der letzten Jahre. Busquets wurde von Guardiola aus dem B-Team bei den Profis etabliert und spielt noch immer auf höchstem Niveau © getty 5/23 TOP: Gerard Pique. Noch ein Guardiola-Mann. Pique kehrte 2008 von ManUnited zurück und ist bis heute die tragende Säule in der Innenverteidigung. Für die Zukunft plant der 30-Jährige, ins Management des Klubs zu wechseln © getty 6/23 TOP: Dani Alves. Satte 36 Millionen Euro ließ sich Barcelona Alves kosten. Der Brasilianer lief über Jahre hinweg die rechte Seite rauf und runter, ehe er zu Juventus wechselte. Auch menschlich ein wichtiger Baustein der Mannschaft © getty 7/23 TOP: Javier Mascherano. Vom FC Liverpool fürs Mittelfeld gekommen, funktionierte Guardiola Mascherano schnell zum Verteidiger um. Der Argentinier lernte schnell. Funfact: In nun bald acht Jahren gelang ihm ein einziger Treffer © getty 8/23 TOP: David Villa. Er löst Thierry Henry ab, hielt sich aber nur rund zwei Jahre auf Top-Niveau. Diese hatten es aber in sich. Unvergesslich: sein Traumtor im Finale der Champions League 2011 © getty 9/23 TOP: Jordi Alba. Ein Transfer ohne Beteiligung von Guardiola. Alba kehrte 2012 vom FC Valencia zurück nach Barcelona und beackert seitdem die linke Seite. Er will, wenn möglich, seine Karriere bei der Blaugrana beenden © getty 10/23 TOP: Neymar. Kritiker mögen scherzen, ob Neymar mehr Tore erzielt oder Gerichtsverfahren ausgelöst hat. Klar ist: Der Brasilianer ist die Zukunft nach Messi. Und die Gegenwart, denn er spielt seit Jahren auf irrsinnig hohem Niveau © getty 11/23 TOP: Luis Suarez. Neymar links, Lionel Messi rechts. Was fehlt? Klar. Ein guter Mittelstürmer. Mit Suarez hat Barcelona einen der Besten seiner Zunft geholt, der sich seitdem auch auf dem Platz im Griff hat © getty 12/23 TOP: Samuel Umtiti. Ein Jahr hat er in Barcelona verbracht, schon ist Umtiti aber zum Top avanciert. Der Innenverteidiger ist zweikampfstark, passsicher und - wie hier zu sehen - stilsicher © getty 13/23 FLOP: Gabriel Milito. Wenige Spieler hatten so große Verletzungsprobleme wie Milito. Der Innenverteidiger absolvierte zwar 76 Einsätze für Barca, verpasste aber auch weit über 100 Spiele © getty 14/23 FLOP: Henrique. Acht Millionen Euro war der Brasilianer Barcelona wert. Einen Einsatz für die Katalanen absolvierte er nie, vielmehr ging es nach einigen Leihen zurück nach Brasilien © getty 15/23 FLOP: Martin Caceres. Blickt Caceres zurück auf seine Karriere, sieht er vor allem viele Leihen. Barca wollte den Verteidiger unbedingt haben, verlieh ihn dann aber so lange, bis der Vertrag endete. Inzwischen ist Caceres ohne Verein © getty 16/23 FLOP: Aleksandr Hleb. Unfassbare 17 Millionen Euro zahlte Barcelona einst für Hleb. Der Weißrusse konnte die Erwartungen allerdings nie erfüllen und wurde - unter anderem - zweimal in die Bundesliga verliehen © getty 17/23 FLOP: Keirrison. Torschützenkönig in Brasilien war Keirrison vor seinem Wechsel nach Barcelona. Einen Fuß nach Katalonien hat er aber nie gesetzt, wurde er doch nur verliehen © getty 18/23 FLOP: Dmytro Chygrynskiy. Noch immer ein Running Gag in Barcelona. Chygrynskiy kam für 25 Millionen Euro und ging ein Jahr später für 15 Millionen Euro. Dazwischen lagen 14 wenig glückliche Einsätze © getty 19/23 FLOP: Zlatan Ibrahimovic. Dem Schweden wird es gar nicht gefallen, hier aufgeführt zu werden. Für Barca war Ibrahimovic vor allem eines: ein Verlustgeschäft. Weniger aus sportlicher aber vielmehr aus menschlicher Sicht war der Stürmer untauglich © getty 20/23 FLOP: Alex Song. Was auch immer Barcelona mit Song geplant hatte, hat nicht funktioniert. Der offensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler kam als Innenverteidiger zum Einsatz und agierte dort vogelwild. Nach einem Jahr war wieder Schluss © getty 21/23 FLOP: Thomas Vermaelen. Gute Anlagen, aber eine hohe Verletzungsanfälligkeit. Vermaelen wurde in Barcelona nie richtig fit. Er kehrte in diesem Sommer nach einer erneuten Leihe zurück. Das Ziel ist klar ein Verkauf © getty 22/23 FLOP: Arda Turan. Der Türke steht noch immer im Kader, soll aber wohl in diesem Sommer zu Geld gemacht werden. Turan wurde - rein zufällig - von Präsident Bartomeu kurz vor den Wahlen von Atletico Madrid geholt, fand aber nie seinen Platz © getty 23/23 Der nächste FLOP? Andre Gomes, 35 Millionen Euro teuer, wurde in seiner ersten Saison ausgebuht und ausgepfiffen. Allerdings ist der 23-Jährige noch bis 2021 unter Vertrag und wird seine Ablösesumme rechtfertigen wollen

"Sie haben Neymar gesagt, dass sie ihn zu einem der bestbezahltesten Sportler der Welt machen würden", sagte Ribeiro im letzten Sommer. Al-Khelaifi habe dem Brasilianer im persönlichen Gespräch zudem einen Privatjet und weiteren fußballfernen Schnickschnack angeboten. Ob alle Zahlen und Angebote exakt stimmen, sei dahingestellt. Doch finanziell würde Neymar einen bis zwei Schritte nach vorne machen, das scheint klar.

Sportlicher Aspekt

Doch auch aus einem sportlichen Blickwinkel könnte ein Wechsel durchaus Sinn machen. Denn diverse Medien in Spanien berichten, dass Neymar sich in Barcelona derzeit nicht mehr komplett wohlfühle und mit seiner Situation im Team unzufrieden sei. Ihm soll zuletzt immer klarer geworden sein, dass er an der Seite von Lionel Messi stets höchstens die zweite Geige spielen werde und im Schatten des Argentiniers stehen würde.

Wenn er innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre der Größte in seinem Team sein will, wird er den Verein wechseln müssen. Daran führt wohl kein Weg vorbei. Auch der Gewinn des Ballon d'Or scheint an der Seite von Messi im Trikot des FC Barcelona derzeit nicht wirklich realistisch. Eine Tatsache, die PSG erkannt hat und als schlagkräftiges Argument in die Verhandlungen mit eingebracht haben soll. In Paris würden sie ihm die Welt zu Füßen legen und ein Team um ihn herum aufbauen. In der französischen Hauptstadt lechzen sie nach dem Abgang von Zlatan Ibrahimovic nach einem Superstar mit der Strahlkraft eines Neymars.

Auch die Verhaltensweise des Brasilianers in den letzten Jahren könnte auf einen Wechsel hindeuten. Immer wieder flirtete er mit anderen Klubs, hörte sich andere Angebote gerne an und machte den Katalanen klar, dass er mit dem Klub nicht verheiratet ist. "Ich habe mit vielen Klubs gesprochen, mich letztlich aber dazu entschieden, bei Barcelona zu bleiben", sagte Neymar nach der Vertragsverlängerung. Auch zuletzt, als er auf die jüngsten Gerüchte um einen Wechsel zu Manchester United angesprochen wurde, zündete er verbale Rauchbomben: "Wer weiß schon, was morgen ist. Vielleicht spiele ich dann bei Eibar?"

