Alle Infos zu Barcas Fußballschule La Masia

Die La Masia Fußballschule vom FC Barcelona gilt als die prestigeträchtigste ihrer Art. Barca-Größen wie Leo Messi, Xavi, Andres Iniesta und Pep Guardiola haben dort ihre ersten Schritte in Richtung Weltfußball getätigt und wurden zu dem, was sie heute sind. SPOX liefert euch alle Infos, die es über die Akademie zu wissen gibt!

Informationen zur La Masia

Die La Masia de Can Planes, oder einfach La Masia, ist die Akademie der Fußballjugend des FC Barcelona. Im Jahr 2010 kamen alle drei Finalisten der Wahl zum besten Fußballer des Jahres mit Messi, Xavi und Iniesta aus der hochangesehenen Akademie, was es so nie zuvor gab.

Als der FC Barcelona 2009/2010 spanischer Meister wurde, befanden sich zehn Spieler im Kader, die ihren Ursprung in der eigenen Jugend hatten.

Außerdem gewann Spanien die Weltmeisterschaft 2010 mit gleich neun Spielern, die in La Masia ausgebildet wurden, wovon sechs in der Startelf beim Finale gegen die Niederlande standen.

© getty

Geschichte der La Masia

Die La Masia, wie man sie heute kennt ist vor allem auf Johan Cruyff zurückzuführen, der damit seinem Heimatverein Ajax Amsterdam nacheiferte. Cruyff war es auch, der vorgab, dass alle Altersklassen dasselbe Spielsystem beigebracht bekommen, wodurch sich heute noch eine einzigartige Identität in der Spielweise des FC Barcelona erkennen lässt.

2007 exportierte Barca seine Akademie auch ins Ausland und pflegt seitdem eine Partnerschaft mit dem "FC Barcelona junios lujan" in Argentinien, nahe Buenos Aires. Dort wird 100 südamerikanischen Talenten die gleiche Ausbildung ermöglicht, wie denen in Barcelona.

Von 1979 bis 2009 haben 440 Jugendliche ihre Elternhäuser verlassen um in die La Masia zu ziehen. 40 von ihnen schafften es in die erste Mannschaft.

Die größten Absolventen der La Masia

Die bekanntesten Absolventen der La Masia sind unter anderem:

Die Philosophie in La Masia

Die Ausbildung ist im fußballerischen Sinne vor allem auf das alt-bekannte Tiki-Taka ausgelegt. Die Pässe sollen schnell und präzise kommen, wodurch die Verteidigung des Gegner mürbe gespielt werden soll.

Da für diese Art von Fußball viel Technik gefragt ist, wird bis zum 16. Lebensjahr der Spieler auf den Aufbau des Körpers oder die Ausdauer, keinen Wert gelegt, sondern einzig die Technik wird bis zur Perfektion antrainiert.

Damit sich die Fans besser mit ihren Spielern identifizieren können werden in La Masia auch Werte für das spätere Leben mitgegeben. Diese Werte sind größtenteils katalonischer Natur, der Herkunft Barcelonas und dementsprechend auch einem Großteil der Fanszene.

Gebäude der La Masia

Das La Masia Landhaus wurde bereits 1702 erbaut und ist gleichzeitig der Namensgeber der Akademie - La Masia bedeutet auf spanisch nichts anderes als "Das Landhaus". Seit 1979 dient es als Unterkunft für 60 Talente, wovon 12 im Landhaus selbst schlafen, während der Rest in umgebenen Räumen untergebracht wird.

Seit September 2011 gibt es das "La Masia-Centre de Formacio Oriol Tort", welches auf 6.000 Quadratmetern, Platz für ca. 80 Talente bietet und die alte La Masia abgelöst hat.