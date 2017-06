"Bedingungslose Freundschaft mit Arbeloa"

Erlebe

Xabi Alonso hat sich mit äußerst positiven Worten an seinen ehemaligen Mitspieler Alvaro Arbeloa gewendet. Der Rechtsverteidiger gab zuletzt sein Karriereende bekannt.

"Er hat dieses Trikot mit seinem Kampfeswillen und seiner Loyalität gewonnen. Wir alle erinnern uns an das Spiel gegen Barcelona im Camp Nou 2007. An diesem Tag wurde er zu dem Spieler, den jeder Trainer in den eigenen Reihen haben will", so der ehemalige Bayern-Spieler, der seinen Ex-Kollegen vor allem für dessen menschliche Qualitäten schätzt. "Seit unseren gemeinsamen Jahren in Liverpool und später in Madrid sind wir unzertrennlich und teilen eine bedingungslose Freundschaft."

Der Außenverteidiger lief über 200-mal für Liverpool und Real Madrid auf. Mit der spanischen Nationalmannschaft gewann Arbeloa 2010 den WM-Titel sowie 2008 und 2012 die Europameisterschaft.