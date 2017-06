Perez: Keine weiteren Zugänge für Real

Erlebe

Real Madrid wird offenbar auf dem Transfermarkt nicht mehr tätig werden. Präsident Florentino Perez kündigt Gespräche mit Trainer Zinedine Zidane an, geht aber nicht von Verpflichtungen aus.

"Wir werden uns zusammensetzen, wenn die Zeit gekommen ist", gab Perez gegenüber der Marca an. Der Präsident sprach kürzlich davon, gerne das Transferfenster voll bis in den August auszunutzen, sieht aber keine Neuzugänge in diesem Sommer kommen.

Real verpflichtete Theo Hernandez von Atletico Madrid und gab Fabio Coentrao ab. So soll es auch bleiben: "Bevor Zidane in den Urlaub ging, teilte er uns mit, dass er froh wäre, mit allen vorhandenen Spieler weiterzumachen." Das würde auch James Rodriguez und Alvaro Morata einschließen.

Talente sollen Minuten bekommen

"Zidane sagte das, weil wir einige spektakuläre Spieler haben. Er zeigt dieses Vertrauen, indem er das Team rotiert, jeder hat mal gespielt", ordnet Perez ein. Sein Ziel ist mehr Spielzeit für die jungen Spieler: "Sie sollen Minuten bekommen und sich verbessern."

Konkret nennt er dabei neben Neuzugang Theo auch Jesus Vallejo und Marco Asensio. Laut eigenen Aussagen will er den Talenten keine neuen Superstars vorsetzen, sondern sie fördern. Perez fügte an: "Zidane weiß genau, was er will und was die Fans wollen."