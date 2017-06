Cambiasso blickt ohne Groll zurück

Erlebe

Der mittlerweile 36 Jahre alte Esteban Cambiasso erinnert sich gerne an seine Zeit bei Real Madrid (2002-2004) zurück, auch wenn er dort nie den Sprung zum Stammspieler schaffte. Er wechselte schließlich in die Serie A zu Inter Mailand und feierte mit den Nerazzurri große Erfolge. Den Grund, aus dem er in Madrid scheiterte, kennt er: Er war keiner der Galactico.

Real-Boss Florentino Perez wollte jedes Jahr einen "Galactico" wie Luis Figo, David Beckham oder Zinedine Zidane verpflichten. In diese Aufzählung passte der aufstrebende Mittelfeldarbeiter Cambiasso nicht hinein.

"Vor allem in der ersten Mannschaft gab es fast nur Akademie-Spieler oder Galacticos, und ich war keiner von beiden", erinnert sich Cambiasso, der heute für Olympiakos Piräus spielt, in der Marca. "Trotzdem war es nicht schlecht, sondern eine schöne Erfahrung."

Cambiasso verglich seine Situation mit der von Arbeitsbiene Claude Makelele: "Er wurde auch erst geschätzt, nachdem er gegangen war."