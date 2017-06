Ronaldo: Entscheidung nach Confed Cup

Erlebe

Superstar Cristiano Ronaldo hat noch nicht endgültig über seine Zukunft bei Real Madrid entschieden. Der Portugiese, dem Wechselabsichten nachgesagt werden und der aktuell mit seiner Nationalelf am Confederations Cup teilnimmt, will sich nach Goal-Informationen voll auf das Turnier in Russland konzentrieren und erst danach das Gespräch mit Berater und Verein suchen.

Ronaldo wurde zuletzt besonders mit Manchester United und PSG in Verbindung gebracht, da sie zu den wenigen Klubs gehören, die sich den Angreifer leisten könnten.

Außerdem hat Ronaldo, entgegen anders lautender Meldungen, auch noch keine Strategie für den Prozess wegen Steuerhinterziehung, der gegen ihn angestrebt wird. Ein Gespräch mit seinen Anwälten wird ebenfalls erst nach dem Ende des Confed Cups stattfinden.