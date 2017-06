Medien: Mega-Angebot für Ronaldo

Freitag, 09.06.2017

Die Zahlen auf dem Transfermarkt sind in diesem Jahr nochmals in die Höhe geschossen. Eine vollkommen neue Dimension scheint ein Klub aus China anzustreben. Einem Bericht der AS zufolge geht bei den Königlichen bald ein konkretes Angebot über 200 Millionen Euro für Ronaldo ein.

Diese Meldung fügt sich in die Berichterstattung von A Bola aus Portugal ein, die ähnliche Gerüchte kürzlich in die Welt setzte. Bereits im Winter lag Ronaldo laut Angaben von Berater Jorge Mendes ein vergleichbares Angebot vor, der Portugiese hatte aber einen Monat zuvor bis 2021 verlängert.

Seine Ausstiegsklausel ist derzeit bei 1 Milliarde Euro festgesetzt, Real müsste also mit den Chinesen in Verhandlungen eintreten. Ronaldo selbst dagegen lässt seine Zukunft offen. "Nichts ist unmöglich", gab der 32-Jährige angesprochen auf einen China-Wechsel an.

Im Reich der Mitte könnte Ronaldo bis zu 120 Millionen Euro im Jahr verdienen. Trotz aller Summen ist ein Wechsel dennoch unwahrscheinlich. Das Transferfenster in China ist vom 19. Juni bis zum 14. Juli geöffnet.

Cristiano Ronaldo im Steckbrief