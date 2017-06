Pepe mit emotionalen Abschied von Real

Dienstag, 06.06.2017

"Am 12. Juli 2007 kam ich voller Hoffnungen eines jungen Spielers, der seit seiner Kindheit genau davon geträumt hatte, zu Real Madrid", verfällt der 34-Jährige in Nostalgie. "Heute, zehn Jahre später, muss ich aufhören, dieses Wappen zu tragen", schreibt Pepe via Instagram.

Er könne sich nur bei allen bedanken, die ihn tagtäglich unterstützt hätten. "Real Madrid wird immer ein Teil meines Lebens sein", so der Portugiese weiter.

Pepe machte 334 Spiele für die Blancos. In zehn Jahren bei Real gewann er dreimal die Champions League, sicherte sich dreimal die spanische Meisterschaft und zweimal den Pokal. Außerdem holte der Defensiv-Spezialist zweimal den Titel der Klub-Weltmeisterschaft ins Bernabeu. "Ich bin sehr glücklich für das, was ich erreicht habe", zeigt sich der Europameister von 2016 stolz. In verschiedenen Medien wird Pepe mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain oder in die Premier League in Verbindung gebracht.

Pepe im Steckbrief