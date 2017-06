Medien: Torres vor Wechsel nach Mexiko

Sonntag, 04.06.2017

Paco Jemez, Trainer des mexikanischen Erstligisten, ist offenbar bereit, mehrere Millionen für die Dienste des Weltmeisters von 2010 zu zahlen. Der Coach hat in sechs Jahren vier verschiedene Klubs in LaLiga trainiert und findet, dass der alternde Angreifer in der mexikanischen Oberklasse gut aufgehoben wäre.

Das spanische Blatt berichtet zudem, dass eine Gruppe von Repräsentanten von Cruz Azul am Mittwoch nach Madrid reisen wird, um Torres von dem Transfer zu überzeugen. Dies scheint jedoch schwierig, da der Spanier tiefe Wurzeln bei Atletico Madrid hat und sich immer wieder zu seiner Mannschaft bekennt.

Der Vertrag des Angreifers in der spanischen Hauptstadt läuft bis Ende Juni 2018, danach wäre er ablösefrei zu haben. Gerüchte besagen, dass Cruz Azul vorhat, Torres zu ihrem bestbezahlten Spieler zu machen. Ein Wechsel auf seine alten Tage scheint für den Rechtsfuß also sinnvoll.

