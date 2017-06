Medien: Barca Rückkaufklausel bei Deulofeu

Dienstag, 20.06.2017

Vor zwei Jahren wechselte Deulofeu für sechs Millionen Euro zu den Toffees, blieb dort aber ohne Wirkung. Eine Leihe zum AC Mailand brachte Besserung in der Form des jungen Flügelspielers und nun offenbar auch erneut ein Interesse des FC Barcelona auf.

Die Katalanen sollen, so berichtet The Times, die doppelte Ablöse für Deulofeu auf den Tisch legen. Zwölf Millionen Euro kostet demnach der Rückwechsel des U-Nationalspielers dank einer eingebauten Rückkaufklausel. Zu Beginn der abgelaufenen Saison hätte Barca noch nur acht Millionen Euro zahlen müssen.

Erlebe die Serie A Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Nun kommt es auf den Willen des Spielers an. Deulofeu muss einer Rückkehr noch zustimmen und befindet sich wohl mit Sportdirektor Robert Fernandez in Gesprächen. In Barcelona wäre er wohl nur Backup für Neymar und Lionel Messi auf beiden Flügeln.

Gerard Deulofeu im Steckbrief