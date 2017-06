Medien: Barca vermeldet ersten Neuzugang

Mittwoch, 21.06.2017

Wie FOX Sports vermeldet, ist sich Barcelona mit Lima über einen Wechsel einig. Der 26-Jährige soll demnach am 1. Juli seinen Vertrag in Katalonien unterschreiben und schließlich im Winter ablösefrei nach Europa wechseln. Im Dezember 2017 endet sein Vertrag beim FC Santos.

Vorrangig im offensiven Mittelfeld eingesetzt, ist Lima seit September 2015 brasilianischer Nationalspieler. In der laufenden Saison in Südamerika kam er in sechs Spielen zum Einsatz. Zuletzt wurde er unter anderem mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht.

Fragen wirft der Transfer aufgrund der Beziehungen Limas auf. Er wird von Neymars Vater beraten. Eben jener musste sich in der Vergangenheit und muss sich inzwischen erneut vor Gericht verantworten, nachdem im Transfer seines Sohnes zum FC Barcelona Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden.

