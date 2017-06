Medien: Barca bereitet Angebot für Bellerin vor

Montag, 05.06.2017

Seit Ernesto Valverde als neuer Coach Barcelonas fungiert, können die Katalanen die Kaderplanung für die kommende Saison vorantreiben. Eine große Baustelle ist die Position des Rechtsverteidigers, wo die Blaugrana nach Dani Alves' Wechsel zu Juventus noch keinen angemessen Nachfolger gefunden hat.

Der neue Trainer hat der spanischen Sport zufolge nun sein Einverständnis gegeben, ein beachtliches Angebot für Hector Bellerin abzugeben. Dabei ist von 50 Millionen Euro die Rede. Dazu soll Sportdirektor Robert Fernandez den direkten Kontakt suchen und den Rechtsverteidiger von einem Wechsel überzeugen.

Bellerin wechselte 2011 aus La Masia in die Jugendakademie des FC Arsenal, wo er sich in den vergangenen zwei Jahren zum Stammspieler entwickelte. In der letzten Saison wurde er von Arsene Wenger in 42 Partien eingesetzt.

Hector Bellerin im Steckbrief