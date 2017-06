Messi-Klausel bei 400 Millionen?

Donnerstag, 08.06.2017

Seit jeher haben die festgeschriebenen Ausstiegsklauseln in den Verträgen des FC Barcelona einen symbolischen Wert. Doch ob Symbol oder nicht, der neue Vertrag für Messi plus entsprechender Klausel sprengt jede Menge an bisher bekannten Grenzen.

Erlebe die Primera Division live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

400 Millionen Euro soll der Argentinier einen möglichen Abnehmer kosten, so die Marca. Demnach steht die Verlängerung kurz vor dem Abschluss, Messi wird bis 2021 oder 2022 unterschreiben.

Wirtschaftlich wird die Klausel kaum Auswirkung haben, sondern sich wohl eher im Thema Marketing einordnen lassen.

Lionel Messi im Steckbrief