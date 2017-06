Messi: "China? Nicht unmöglich"

Erlebe

Lionel Messi könnte den FC Barcelona durchaus eines Tages in Richtung China verlassen. Groß ist die Wahrscheinlichkeit aber nicht, so der Argentinier.

In den letzten Jahren betonte Messi immer wieder, seine Karriere gerne in Barcelona oder in Argentinien bei Jugendverein Newell's Old Boys zu beenden.

Nun lässt der Superstar aber chinesische Herzen höher schlagen. "Ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist", sagte er zu ESPN angesprochen auf einen China-Wechsel.

CR7 vs. Leo: Wer ist der beste Kicker seiner Zeit? © spox 1/21 Der ewige Zweikampf: Wer ist der beste Fußballer seiner Zeit? Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? SPOX macht den Datenvergleich © getty 2/21 Die Zahlen der beiden mehrmaligen Weltfußballer sind schlichtweg beeindruckend. Trotzdem hat Messi in vielen Gegenüberstellungen einen leichten Vorteil. Gemessen wird übrigens seit Sommer 2009 und nur in der Liga © getty 3/21 TORE: In der Liga steht Lionel Messi bei 287 Treffern. Das sind tatsächlich noch acht mehr als Cristiano (279) © getty 4/21 Dafür hat Cristiano Ronaldo gegen die Bayern als erster Spieler überhaupt die 100-Tore-Marke in der Champions League geknackt. Lange wird Messi darauf aber wohl auch nicht mehr warten - er traf in der Königsklasse bislang 94 Mal © getty 5/21 DOPPELPACKS: Erneut liegt Messi vorn - mit unglaublichen 60 Doppelpacks © getty 6/21 Ronaldo gelangen "nur" 43 mal zwei Treffer in einer Partie in La Liga © getty 7/21 DREIERPACKS: Diesmal zieht La Pulga den Kürzeren. Läppische 25 Dreierpacks erzielte er in Spaniens Oberhaus. Da muss schon mehr kommen ... © getty 8/21 ... um mit Ronaldos 32 mitzuhalten © getty 9/21 CHANCENVERWERTUNG: Jeder vierte Schuss ein Treffer - lässt sich bei Leo Messi sagen. Er nutzt 28 Prozent der sich bietenden Gelegenheiten © getty 10/21 Schwacher Ronaldo: Er schießt erst viermal daneben, bevor er trifft. 20 Prozent seiner Chancen enden im Tor des Gegners. Dafür ist CR7 bei Großchancen einen Funken abgezockter (52 Prozent) als sein Kontrahent (51 Prozent) © getty 11/21 CLASICO-TORE: Hier hat wieder Messi die Nase vorn - vor allen anderen. 21 Mal netzte er im Clasico gegen Real © getty 12/21 In diesem Ranking landet Ronaldo mit 16 Toren auf Platz drei hinter Real-Legende Alfredo di Stefano (18) © getty 13/21 Drei weitere, denkbar knappe Vergleiche zugunsten von Messi: MINUTEN PRO TOR: Messi (78), Ronaldo (80); TORE INNERHALB DES STRAFRAUMS: Messi (242), Ronaldo (238); TORE AUSSERHALB DES STRAFRAUMS: Messi (45), Ronaldo (41) © getty 14/21 KOPFBALLTORE: Mal ein deutlicher Vorsprung für CR Airlines. Er köpfte 46 Mal ins gegnerischen Gehäuse. Der (etwas) kleinere Messi dagegen nur 13 Mal © getty 15/21 FREISTOSSTREFFER: 233 Mal nahm sich Lionel Messi das Leder und trat zum Freistoß an. In 18 Fällen durfte er im Anschluss jubeln. Zwar liegt Ronaldo da mit 20 Toren vorn, brauchte für diese aber auch 296 Versuche, was eine leicht schlechtere Quote ergibt © getty 16/21 ELFMETER: 37 von 44 Elfmetern konnte Lionel Messi verwandeln (84 Prozent), Ronaldo kann da besser Zahlen aufweisen: 58 von 67 Versuchen landeten im Netz (87 Prozent) © getty 17/21 ABSEITS: Eigentlich eine banale Statistik, jedoch mit einem deutlichen Unterschied von 265 zu 123 "für" CR7. Der Europameister stand also deutlich öfter als Messi im verbotenen Bereich © getty 18/21 DRIBBLINGS: Achtmal geht Lionel Messi durchschnittlich pro Spiel ins Eins-gegen-eins, in 56 Prozent der Fälle behält er im Dribbling die Oberhand © getty 19/21 Ronaldo traut sich pro Spiel fünfmal ins Dribbling, gewinnt davon aber weniger als jedes zweite (43 Prozent) © getty 20/21 BALLAKTIONEN: 58 weist Cristiano Ronaldo durchschnittlich pro Partie auf. Weniger als Messi (84), ... © getty 21/21 ... der im Ballbesitz-System des FC Barcelona aber auch deutlich mehr Ballaktionen und somit auch deutlich mehr Dribblings als CR7 hat

Vertragsverlängerung steht kurz bevor

Allerdings fügte er umgehend an: "Im Fußball kann alles passieren. Aber bislang kam es mir noch nicht in den Sinn." Der bald 30-Jährige spielt seit nunmehr 17 Jahren für den FC Barcelona. 2000 verließ er sein Heimatland und wechselte nach La Masia.

Momentan verhandelt er mit dem FC Barcelona über eine Vertragsverlängerung des bis 2018 laufendes Arbeitspapiers. Eine Einigung beider Parteien steht nach letzten Berichten kurz bevor und soll wohl zum Start der neuen Saison in Kraft treten.