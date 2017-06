Amor: "Messi hat alle Erwartungen pulverisiert"

Erlebe

Guillermo Amor, Ex-Star des FC Barcelona, äußerte sich im Goal-Interview exklusiv über Lionel Messi und dessen Entwicklung. Nach seinem Karriereende hatte Amor in Barcas Talent-Schmiede La Masia als Trainer gearbeitet. Dort entdeckte er als einer der Ersten den fünfmaligen Weltfußballer.

"Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich Messi sah. Ich erinner mich nicht an sein erstes Spiel, aber an die erste Trainingseinheit. Und er war so eindrucksvoll für sein Alter," so der mittlerweile 49-Jährige.

Amor schwärmt weiter: "Er hat es getan!Er hat alle Erwartungen pulverisiert. Was er in der Profi-Mannschaft geleistet hat, ist sogar größer als damals in La Masia."

Messi gewann seit seinem Profidebüt in der Saison 2004/05 acht Ligatitel, vier Champions-League-Pokale. Amor selbst heimste während seiner Zeit bei den Blaugrana satte 16 Trophäen ein.