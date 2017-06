Carvajal: Pepes Abschied war eine "Schande"

Mittwoch, 14.06.2017

Pepe haben nicht die Möglichkeiten bekommen, sich ein letztes Mal im Bernabeu zu zeigen, so wie er es verdient gehabt hätte. "Es ist eine Schande. Sein Abschied war am Ende ein wenig trist", ärgerte sich Carvajal gegenüber Moviestar+. "Er war zehn Jahre hier und hat alles für den Klub gegeben", so der Spanier weiter.

Der portugiesische Nationalspieler bedankte sich indes bei seinen Teamkollegen und den Fans. Allerdings stellte der 33-Jährige klar, dass er unglücklich darüber sei, wie man in Madrid mit ihm in den letzten Monaten umgegangen sei. Pepe behauptete, dass Reals Verhalten während der Vertragsverhandlungen "nicht korrekt" gewesen sei.

Der Portugiese absolvierte insgesamt 334 Spiele für die Königlichen. In den letzten zehn Jahren gewann er unter anderem dreimal die Champions League und ebenso oft die spanische Meisterschaft.

