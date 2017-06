Ronaldo: "In Manchester gab es keine Pfiffe"

Donnerstag, 01.06.2017

"Es ist nicht normal, wenn du in deinem eigenen Stadion ausgepfiffen wirst. Das gefällt mir nicht", so der Portugiese be La Sexta. "Es sollte einfach nicht der Fall sein, dass ein Spieler, der immer alles für den Verein gibt, beim ersten Fehler ausgebuht wird. Das ist nicht korrekt."

Auch der viermalige Weltfußballer musste sich schon einige Male Pfiffe der eigenen Fans anhören. "Gerade wenn es mal nicht gut läuft, braucht man die Unterstützung der Zuschauer und die haben wir manchmal nicht", so Ronaldo weiter.

"Ich habe viele Jahre bei Manchester United gespielt und dort ist das nie passiert. Nicht ein einziges Mal. Ich bin glücklich in Spanien, aber an manchen Tagen vermisse ich England. Du kannst die Erinnerungen nicht einfach ausblenden."

An ein Karriereende denkt der Europameister trotz seiner 32 Jahre aber noch lange nicht. "Ich habe bei meiner letzten Vertragsverlängerung gesagt, dass ich mit 41 noch spielen will."

Derzeit läuft sein Kontrakt in der spanischen Hauptstadt noch bis 2021.

