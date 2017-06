Luis Campos: "Cristiano Ronaldo braucht Zeit"

Erlebe

Die Anklage wegen Steuerhinterziehung wird Real Madrids Starstürmer Cristiano Ronaldo noch eine Weile beschäftigen. Das glaubt jedenfalls Luis Campos, ein enger Vertrauter von CR7-Berater Jorge Mendes.

Campos ist Sportdirektor beim OSC Lille, von 2013 bis 2016 arbeitete er bei der AS Monaco und legte dort den Grundstein für den Höhenflug des Klubs in der abgelaufenen Saison. Ronaldo kennt er noch persönlich aus seiner Zeit bei Real Madrid, als er dort als Scout arbeitete.

Zu den Vorwürfen gegen den amtierenden Weltfußballer und dessen angeblichen Wunsch, Real noch in diesem Sommer zu verlassen, sagte Campos bei Telefoot: "Die Situation bei Real Madrid ist ein wenig delikat, aber das ist normal. Cristiano wird sich die Zeit nehmen müssen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Da bin ich sicher."

"Ich habe mit ihm gesprochen", so Campos weiter: "Ronaldo ist jemand, der sich auf seine Arbeit konzentriert. Niemand glaubt ernsthaft, dass er seine Steuererklärung selbst macht. Zunächst war er sehr überrascht und und jetzt ist er in einer Phase, die vorbeigehen wird. Er möchte der Welt ein positives Bild von sich zeigen und das ist im Moment nicht so leicht."