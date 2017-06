Medien: Real bietet Donnarumma Vertrag an

Freitag, 16.06.2017

Milan war angeblich nicht bereit, die Grenze von fünf Millionen Euro Jahresgehalt zu überschreiten. Daher lehnte der 18-Jährige eine Verlängerung seines 2018 auslaufenden Vertrages ab. Auch der französische Vizemeister Paris St. Germain soll Interesse an Donnarumma signalisiert haben, berichtete die Gazzetta. Der deutsche Nationaltorwart Kevin Trapp war dort zuletzt die Nummer eins.

Gianluigi Donnarumma: Wohin wechselt der Torhüter nach der Absage an den AC Milan?

Auch in seiner Heimat ist Donnarumma begehrt. Er gilt in Italien als legitimer Nachfolger von Torwart-Ikone Gianluigi Buffon (39). Buffon, dessen Vertrag bei Juventus noch ein Jahr läuft, hatte zuletzt durchblicken lassen, im Sommer 2018 voraussichtlich seine Karriere zu beenden. Donnarumma könnte ihn dann ablösefrei bei Juve beerben, falls er doch noch sein letztes Vertragsjahr in Mailand spielen sollte.

