Medien: Zidane liegt Vertrag bis 2020 vor

Samstag, 13.05.2017

Kaum einer verkörpert die Madrilenen so sehr wie der ehemalige Weltfußballer. Umso erfreuter dürften Reals Fans sein, dass ihr Trainer sowohl in der Meisterschaft als auch in der Champions League voll auf Kurs ist.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Infolgedessen steht dem Franzosen laut Marca bereits ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2020 vor. Auch ist die besondere Beziehung zu Real-Präsident Florentino Perez ein mögliches Argument für eine längere Amtszeit des Franzosen.

Der 44-Jährige holte in seiner fast anderthalb-jährigen Amtszeit als Real-Coach drei Titel, unter anderem den Henkelpott in der Saison 2015/2016.

Zinedine Zidane im Steckbrief