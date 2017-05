16-Jähriger besteht Medizincheck bei Real

Freitag, 12.05.2017

Wie die AS vermeldet, hat Vinicius grünes Licht von der medizinischen Abteilung Real Madrids erhalten. Damit ist wohl der letzte Schritt in den Transferverhandlungen vollzogen, der junge Brasilianer soll im Sommer 2018 zu den Königlichen stoßen.

Vinicius, im Juli 17 Jahre alt, besitzt bei Flamengo derzeit noch einem Vertrag, der eine festgeschrieben Ablösesumme von 30 Millionen Euro beinhaltet.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Laut der AS verlängert Vinicius wegen einer Absprache zwischen der Parteien jedoch erst bei Flamengo. Real zahlt im Anschluss 45 Millionen Euro - und so eine Rekordablöse in dieser Alterskategorie.

Vinicius Junior im Steckbrief