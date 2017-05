Geht Oblak zum Stadtrivalen?

Donnerstag, 18.05.2017

Der slowenische Torhüter wird bereits von mehreren Premier-League-Klubs umworben. Für Oblak müssten die Königlichen allerdings tief in die Tasche greifen. Der Slowene besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro und das Team von Diego Simeone scheint nicht bereit, ihn für weniger Geld ziehen zu lassen.

Mit den Rojiblancos scheiterte der Keeper erst im Halbfinale der Champions League an Real. In der aktuellen Saison kommt er auf 40 Einsätze, in denen er 21-Mal ohne Gegentor blieb.

Jan Oblak im Steckbrief