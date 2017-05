Varane: Mbappe?"Ein vielversprechendes Talent"

Sonntag, 28.05.2017

"Mbappe ist ein vielversprechendes Talent mit sehr großem Potenzial", sagte Varane bei Telefoot. "Es wäre großartig, wenn er zu uns käme. Er wäre auf jeden Fall willkommen. Es wird sich sicherlich bald eine Möglichkeit ergeben, um über einen Wechsel zu sprechen."

Der junge Angreifer aus dem Fürstentum hat sich in seiner ersten Saison als Profi mit 15 Toren in der Ligue 1 und weiteren sechs Treffern in der Champions League gleich in den Fokus der europäischen Topklubs geschossen. Neben Real Madrid sollen vor allem Vereine aus der Premier League Interessen an ihm zeigen.

Raphael Varane im Steckbrief