Illgner: Real braucht de Gea nicht

Dienstag, 30.05.2017

"Real Madrid braucht de Gea nicht, sie müssen nur Keylor Navas Vertrauen geben", erklärte Illgner bei Cadena SER. Illgner selbst spielte von 1996 bis 2001 für die Königlichen und findet sich somit in der spanischen Hauptstadt durchaus zurecht.

Er führte weiter aus: "Real braucht einen Torhüter mit Selbstvertrauen. Das ist der Job des Trainer und der des Klubs. Da ist es völlig egal, ob es Iker Casillas, de Gea oder Navas ist. Sie verpflichten de Gea und zweifeln vom ersten Moment an an ihm, dann wird es genauso laufen wie bei Navas."

Für Illgner ist klar: "So ist es unmöglich, sich an die Spitze zu entwickeln. Es ist schwierig, etwas zu zeigen, wenn alle an dir zweifeln." Sein Favorit im Torwartbusiness ist schnell gefunden: "Neuer ist der Beste. Dahinter gefallen mir Thibaut Courtois und de Gea gut."

