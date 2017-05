Medien: Coutinho mit Barca einig

Dienstag, 09.05.2017

Seit Wochen halten sich die Gerüchte rund um Coutinho und einen Wechsel nach Katalonien. Die SPORT vermeldet nun, dass der Offensivmann einem Wechsel nach Barcelona zugestimmt haben soll. Die Verantwortlichen des Klubs sollen seine Zweifel ausgeräumt haben.

In Liverpool ist Coutinho unumstrittener Leistungsträger, in Barcelona wäre er nur einer von vielen Stars. Mit einem sportlichen Zukunftsplan sollen die Katalanen allerdings überzeugend gewesen sein. Nun gilt es wohl, die Stimme von Coutinho zu nutzen, um einen Wechsel in die Wege zu leiten.

Denn, wie das Blatt ergänzt, Liverpool fordert in erster Instanz 90 Millionen Euro als Ablösesumme. Coutinho hatte im Januar bis 2022 verlängert, die Reds sind dementsprechend nicht gezwungen, den 24-Jährigen abzugeben. Barcelona setzt jetzt offenbar auf den Willen des Spielers, um die Ablöse zu drücken.

Philippe Coutinho im Steckbrief