Tite: "Wer würde Coutinho nicht wollen?"

Freitag, 26.05.2017

"Für mich macht es absolut Sinn, dass Barcelona ihn haben möchte", hatte Tite im Gespräch mit der Sport keine Zweifel daran, dass Coutinho in Barcelona zu einem Schlüsselspieler werden könnte. "Ich möchte nicht anmaßend sein, aber wer würde Coutinho nicht wollen, mit seiner Magie, mit seiner Fähigkeit zu erfinden und zu kreieren, den Rhythmus zu verändern und das Spiel aufzubauen?"

In 31 Spielen in der Premier League erzielte der Brasilianer 13 Tore und schoss sein Team dadurch in die Champions League. "Wir sprechen über eine theoretische Frage, aber Barcelona hat den tief stehenden Sergio Busquets und zwei Mittelfeldspieler vor ihm. Ivan Rakitic und Andres Iniesta sind die denkenden Spieler im Kader. Coutinho könnte in dieser Rolle spielen." Der 56-Jährige kann beiden Seiten zu einem Transfer raten: "Es ist ein idealer Spieler für Barcelona."

Im Januar verlängerte Coutinho seinen Vertrag bei Liverpool und ist nun bis 2022 an den Verein gebunden.

Philippe Coutinho im Steckbrief