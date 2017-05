Suarez: "Konnte nicht aufhören zu weinen"

Samstag, 13.05.2017

"Pere Guardiola (Bruder von Pep Guardiola und Suarez' Berater) hat mich angerufen und gesagt, dass ich es locker nehmen soll und Barca mich immer noch will. Zubi (Andoni Zubizarreta) hat auch angerufen", sagte der 30-Jährige gegenüber El Periodico.

"Ich weiß noch, dass ich nicht aufhören konnte zu weinen, nachdem Zubi mich angerufen hatte, weil ich nicht glauben konnte, dass Barca mich immer noch will", so Suarez weiter, der keinen Hehl daraus machte, dass ihm die mediale Geißelung, die auf seinen Biss folgte, zu schaffen machte. "Es war eine schlimme Zeit. Manchmal sehe ich mir die Videos und Fotos aus dieser Zeit an, als ich mich in einen kleinen Gymnastikraum einsperrte, um vor der Presse zu fliehen."

Barca hielt Wort und verpflichtete ihn nur wenige Tage nach der WM. Rund 81 Millionen blätterten die Blaugrana hin, um ihn aus seinem Vertrag beim FC Liverpool herauszukaufen. Seitdem traf er in 95 Ligaspielen 83-mal. In insgesamt 145 Pflichtspielen für die Katalanen netzte er 119-mal ein.

