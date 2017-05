Medien: James vor Wechsel nach Manchester

Montag, 15.05.2017

Die AS berichtet, dass James mit Mourinho eine mündliche Abmachung hätte. Demnach würde der Offensivspieler im Sommer nach Manchester wechseln und das Kapitel Real Madrid hinter sich lassen. Bekräftigt wird das Gerücht durch einen Bericht von Radiosender RCN.

Der 25-Jährige kam in der laufenden Saison nur unregelmäßig zum Einsatz. In neun Liga-Spielen saß er über die volle Zeit auf der Bank, in sechs Spielen wurde er nicht für den Kader von Zinedine Zidane nominiert.

Noch ist er bis 2020 in der spanischen Hauptstadt unter Vertrag. Angesichts der 75 Millionen Euro, die Real im Sommer 2014 in Richtung AS Monaco überwies, dürfte der Kolumbianer für ManUnited auch alles andere als billig werden.

James Rodriguez im Steckbrief