Medien: Barcelona sah sich in Bundesliga um

5 TORE: In der Saison 2005/06 war Miro Klose (l.) Dauerassistgeber für Tim Borowski. Wohlgemerkt: Klose auf Borowski, nicht umgekehrt

5 TORE: Was für ein Traumpaar in der Saison 06/07! Zvjezdan "Zwetschge" Misimovic setzte Torjäger Theofanis Gekas in Szene. Jener Gekas wurde Torschützenkönig und Aufsteiger Bochum starker Achter

