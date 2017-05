Barcelona verlängert mit ter Stegen

Montag, 29.05.2017

Dies gab Barca am Montag bekannt. Der bisherige Vertrag ter Stegens bei den Katalanen hatte eine Laufzeit bis 2019.

Zuletzt war schon in den spanischen Medien spekuliert worden, dass neben ter Stegens Salär auch die festgeschriebene Ablösesumme kräftig angehoben werden soll. Zuletzt war eine Freigabeklausel für 80 Millionen Euro vertraglich fixiert worden.

Im Jahr 2014 war ter Stegen von Borussia Mönchengladbach zu Barcelona gewechselt. Nach anfänglichen Problemen hat sich der Schlussmann längst zum Stammkeeper im Team um Superstar Lionel Messi gemausert.

Am Montagvormittag hatte sich ter Stegen mit emotionalen Worten von Trainer Luis Enrique verabschiedet, der die Katalanen nach drei Jahren verlässt.

Erlebe die Primera Division live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Du hast diese ganz spezielle Mannschaft zu neun Trophäen in drei Jahren geführt, darunter auch zum Triple", schrieb ter Stegen bei Facebook, "ein unglaublicher Erfolg." Er sei stolz gewesen, "Teil dieser Reise" gewesen zu sein: "Vielen Dank, Mister, für alles!" Ter Stegens Teamkollegen hielten sich derweil mit Abschieds-Worten in Richtung Enrique zurück. Der deutsche Zerberus bildete in dieser Hinsicht die rühmliche Ausnahme.

Am Samstag waren die Katalanen durch ein 3:1 gegen CD Alaves zum 29. Mal Pokalsieger geworden.

Marc-Andre ter Stegen im Steckbrief