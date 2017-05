Medien: Enes Ünal zum FC Valencia

Freitag, 26.05.2017

Ünal, der bei City noch einen Vertrag bis 2019 besitzt, hatte in 32 Eredivisie-Spielen für Twente starke 18 Tore erzielt. Nun soll der türkische Angreifer offenbar in Valencia den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.

Manchester City hatte Ünal 2015 für drei Millionen Euro von Bursaspor verpflichtet. Seitdem war er an KRC Genk, NAC Breda und Twente verliehen worden.

Enes Ünal im Steckbrief