Atletico: Gespräche über Simeone-Zukunft

Samstag, 20.05.2017

"Wir beenden die Saison und ich bin mir sicher, dass ich am Montag ein Treffen mit der Klubführung haben werde, um zu besprechen, was wir für die Zukunft erwarten können", sagte Simeone auf einer Pressekonferenz. "Natürlich werden wir auch darauf schauen, was das Beste für den Klub ist. Die Basis hier ist solide. Wir haben nun sechs Jahre lang oben mitgespielt und das neue Stadion wird weitere Erfolge bringen."

Der Argentinier ist seit Dezember 2011 Trainer des Hauptstadtklubs und holte mit den Colchoneros insgesamt fünf Titel. Sein Vertrag in Madrid läuft bis Sommer 2018.

Diego Simeone im Steckbrief