Davinson spricht von Barca

Dienstag, 30.05.2017

"Natürlich würde ich gerne für Barcelona spielen. Es ist ein großes Kompliment, mit ihnen in Verbindung gebracht zu werden", wird Davinson von Cadena SER zitiert.

Der Verteidiger wechselte im Sommer 2016 zu Ajax Amsterdam und scheiterte dort kürzlich am Gewinn der Europa League.

Der 20-Jährige lehnte im vergangenen Sommer noch ein Angebot Barcelonas ab. Damals wollte der Klub ihn für die zweite Mannschaft verpflichten. Sein Berater sprach davon, den Kolumbianer erst über die Station Ajax in Europa etablieren zu wollen. Das ist wohl gelungen.

Aktuelle Gerüchte bringen Davinson wieder ins Gespräch beim FC Barcelona. "Wer will nicht für Barca spielen? Jeder will Teil eines so großen Teams sein, sie gehören zur Elite der Welt", so der Innenverteidiger. Noch ist er bis 2021 in Amsterdam gebunden.

Davinson Sanchez im Steckbrief