Ronaldo: "Ich bin von diesem Planeten"

Donnerstag, 04.05.2017

"Ich habe mich gut darauf vorbereitet, in der letzten Phase der Liga und der Champions League fit zu sein", sagte CR7 gegenüber Dugout. Um solche Leistungen bringen zu können, brauche man "Hingabe und harte Arbeit". "Die anderen Dinge kommen von selbst. Ich bin sehr glücklich - und ich bin von diesem Planeten", stellte der Europameister von 2016 klar.

Ronaldo verlängerte erst im November 2016 seinen Vertrag um weitere fünf Jahre. "Ich werden versuchen, mein Bestes zu geben, Tore zu erzielen und hart zu arbeiten, um sicherzustellen, dass Real Madrid Titel gewinnt", zeigt sich der vierfache Ballon-d'Or-Gewinner ehrgeizig.

Die drei Tore am Dienstagabend waren seine Champions-League-Treffer 101 bis 103. Den Königlichen könnte es in dieser Saison als erstes Team gelingen, den Titel in der Königsklasse zu verteidigen.

Cristiano Ronaldo im Steckbrief