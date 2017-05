Medien: Celta will Barcas Co-Trainer

Montag, 08.05.2017

Zahlreiche Spieler sprachen sich zuletzt für eine Übernahme Unzues aus. Der Co-Trainer von Enrique genießt im Kader hohes Ansehen und wurde zuletzt auch von diversen Medien als Nachfolger von Enrique ins Gespräch gebracht. Sollte es nicht so kommen, würde Celta wohl eine Alternative darstellen.

Wie die SPORT berichtet, ist man in Vigo interessiert an Unzue. Sollte Eduardo Berizzo den Klub verlassen, könnte der Co-Trainer Barcelonas zurückkehren. In der Saison 13/14 war er bei Celta als Co-Trainer von Enrique tätig, ehe beide Richtung Katalonien aufbrachen.

Neben Unzue wird beim FC Barcelona derzeit vor allem Ernesto Valverde gehandelt. Der jetzige Trainer von Athletic Club aus Bilbao besitzt einen auslaufenden Vertrag und könnte so ohne Ablöse übernehmen. Weiterer Namen in der Verlosung ist Ronald Koeman.

