Sanchez heizt Barcelona-Gerüchte an

Samstag, 27.05.2017

"Es ist ein großes Kompliment, damit in Verbindung gebracht zu werden", fuhr Sanchez fort. "Wer will nicht für einen solch großen Verein wie Barca spielen? Jeder will ein Teil von diesem Team sein, sie gehören zur Weltelite."

Der Kolumbianer war vergangenen Sommer von Atletico Nacional zu Ajax gewechselt. Dort hat er Vertrag bis 2021 - und betonte trotz der Vorliebe für Barca: "Ich möchte klarstellen, dass ich mich momentan voll auf Ajax konzentriere."

Sanchez hat sich in Amsterdam auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft und in 32 Eredivisie-Einsätzen sechs Tore erzielt. Zudem hatte er großen Anteil an Ajax' Einzug ins Europa-League-Finale.

Davinson Sanchez im Steckbrief