Korb für United: Hernandez verlängert bei Atleti

Montag, 01.05.2017

"Es ist eine große Freude für alle hier bei Atletico. Hernandez ist ein Spieler mit einem enormen Potenzial und einer großen Zukunft. Er ist robust, schnell und verfügt trotz seines jungen Alters über eine bemerkenswerte Reife", ließ Sportdirektor Jose Luis Perez Caminero verlauten.

In der laufenden Saison lief der französische U21-Nationalspieler zwölfmal für die Rojiblancos in LaLiga auf. Beim CL-Halbfinal-Kracher gegen den Stadtrivalen Real Madrid könnte er aufgrund der Verletzungen von Gimenez, Juanfran und Vrsaljko jedoch in die Startformation rücken.

Lucas Hernandez im Steckbrief