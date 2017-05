Griezmann-Zukunft "in Händen des Präsidenten"

Mittwoch, 31.05.2017

"Mir geht es gut hier im Klub. Meine Berater sprechen mit Atletico, wir werden also sehen, was passiert. In diesem Sommer werde ich meine Entscheidung treffen", so der Torjäger gegenüber Minuto 0. "Ich habe mit dem Trainer, Koke und Godin gesprochen. Nun liegt es in den Händen des Präsidenten", so der 26-Jährige vielsagend.

Allen voran Manchester United zeigte zuletzt gesteigertes Interesse am französischen Nationalspieler. Das aktuelle Arbeitspapier des Stürmers ist noch bis 2021 datiert.

Antoine Griezmann im Steckbrief