Morata: Wollte mit dem Fußball aufhören

Samstag, 06.05.2017

Zusammen mit Koke und Manchester Uniteds David de Gea spielte Morata als Jugendlicher in der Akademie von Atletico Madrid. Zuvor hatte sich auch die Nachwuchsabteilung des Stadtrivalen Real Interesse am Stürmer bekundet. Bei Real-Madrid-TV erinnert sich Morata: "Atletico und Real Madrid hatten beide meinen Vater angerufen, aber zu dem Zeitpunkt war ich nicht gut in der Schule und bevor meine Noten nicht besser wurden, ließen meine Eltern mich nicht gehen." Morata weiter: "Beide versuchten es aber wieder und da Atlético näher bei meinem Zuhause lag, bin ich zu deren Fußball-Akademie gegangen."

Dort wurde Morata aber nicht glücklich, weil er nicht erste Wahl war: "Es war der Start einer Phase, als ich den Spaß am Fußball verlor - ich verlor die Liebe an dem Sport. Dann habe ich angefangen zu denken, ich sollte vielleicht besser Tennis wählen, weil ich dachte, ich wäre darin besser. Aber ich hatte nicht den Kopf dafür - ich war zu ungeduldig", so der Stürmer weiter.

Morata wechselte schließlich die Akademie und schloss sich Reals "La Fabrica" an. Eine Erfolgsgeschichte, denn er spielte sich bis ins Profi-Team hoch. Dass ihn die Königlichen trotz der einstigen Entscheidung für Atletico und gegen Real trotzdem noch aufnahmen, sei für den heute 24-Jährigen ein "Traum" gewesen.

Alvaro Morata im Steckbrief