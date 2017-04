Wegen Bayern: Valencia will Soler binden

Donnerstag, 13.04.2017

Laut der Regionalzeitung Levante-EVM habe Michael Reschke, Technischer Direktor des FC Bayern, den Mittelfeldspieler aus nächster Nähe begutachtet. Deswegen berichtet die As, dass Solers Kontrakt unbedingt überarbeitet werden und die festgeschriebene Ablösesumme von 20 auf 60 Millionen Euro angehoben werden soll.

Soler wurde in diesem Jahr in die Profimannschaft von Valencia beordert und kommt seitdem auf 16 Einsätze in der spanischen Beletage. Dabei erzielte er drei Tore, zuletzt den Siegtreffer beim 3:2-Erfolg über Celta Vigo.

Carlos Soler im Steckbrief