Legende Romario: Neymar "der Beste der Welt"

Samstag, 08.04.2017

"Heutzutage ist Neymar der größte Star von Brasilien. Er ist, bei allem Respekt vor Messi und Ronaldo, momentan der beste Spieler der Welt", so der 51-Jährige gegenüber ESPN. "Nach allem, was er für Barca und die Selecao geleistet hat, wird es langsam Zeit, dass er zur Nummer eins des Planeten gewählt wird. Wir Brasilianer setzen unser ganzes Vertrauen in ihn und darin, dass er uns den Weltmeistertitel in Russland holen kann", fuhr er fort.

Der 25-Jährige schoss seine Nationalmannschaft mit sechs Toren in der WM-Qualifikation bereits zur Teilnahme an der Endrunde in Russland. Für die Katalanen konnte er kürzlich bereits seinen 100. Treffer bejubeln.

Neymar im Steckbrief