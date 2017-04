Im Schatten des Clasicos

Donnerstag, 20.04.2017

FC Sevilla - FC Granada (Fr., 21 Uhr)

Alles schaut in Spanien auf den Titelkampf und so durchlebt Sevilla relativ unbemerkt die größte Schwächeperiode unter Trainer Jorge Sampaoli. Mit Granda kommt ein vermeintlicher Aufbaugegner aus dem Tabellenkeller in das Ramon Sanchez Pizjuan.

Die Kräfteverhältnisse sind klar verteilt. Sevilla hat in dieser Saison lediglich eine einzige Pleite hinnehmen müssen, wenn das Team als Gastgeber auftrat. Granada dagegen wartet noch immer auf seinen ersten Auswärtssieg, bisher gelangen nur vier Punkte in der Ferne.

"Unser Ziel ist es, den dritten Platz bis zum Ende der Saison zu umkämpfen", machte Sevilla-Kapitän Vicente Iborra vor dem Duell klar. Derzeit liegt Atletico Madrid mit drei Punkten vorne im Duell um die direkte Qualifikation für die Champions League vorne.

Granada hat derweil gänzlich andere Probleme. Das Team ist mit sieben Punkten Rückstand auf Platz 17 so gut wie abgestiegen. Daran konnte auch Neu-Trainer Tony Adams in seinem ersten Spiel nicht viel rütteln. Seine Mannschaft verlor mit 0:3 gegen Celta Vigo.

FC Malaga - FC Valencia (Sa., 13 Uhr)

FC Villarreal - CD Leganes (Sa., 16.15 Uhr)

CA Osasuna - Sporting Gijon (Sa., 18.30 Uhr)

RCD Espanyol - Atletico Madrid (Sa., 20.45 Uhr)

Wettbewerbsübergreifend sind die Rojiblancos mittlerweile seit elf Spielen ungeschlagen. Das hat in den letzten Wochen Rang drei eingebracht, den Atletico nun um jeden Preis halten will. Nächster Schritt auf diesem Weg: Das Gastspiel in Barcelona bei RCD.

Die Katalanen konnten sich in der laufenden Saison im sicheren Mittelfeld etablieren und gelten vor allem aufgrund ihrer soliden Defensive als potentieller Stolperstein. Dennoch spricht wenig für Espanyol: In den letzten zehn Partien gegen Atletico gab es nur einen einzigen Sieg bei sieben Niederlagen.

Sollten die Rojiblancos nach dem 1:1 in der Champions League gegen Leicester City auch gegen Espanyol nicht verlieren, würde sie ihren persönlich besten Lauf der Saison stellen. Fehlen werden allerdings Juanfran und Filipe Luis. Beide Außenverteidiger sind verletzt.

"Die kommenden sechs Spieltage werden sehr schwer, da jedes Team unbedingt gewinnen will", führte auf der anderen Seite Torhüter Diego Lopez an. Der Keeper ist zuversichtlich, dass sein Team trotz Platz im Mittelfeld "alles geben" wird, um die Rojiblancos zu stören.

Real Sociedad - Deportivo La Coruna (So., 12 Uhr)

Celta Vigo - Real Betis (So., 16.15 Uhr)

UD Las Palmas - Deportivo Alaves (So., 18.30 Uhr)

Real Madrid - FC Barcelona (So., 20.45 Uhr)

Großes Duell mit großer Bedeutung: Der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona lockt etwa 500 Millionen Menschen vor die Fernsehgeräte dieser Welt. Auch dieses Mal bringt das Duell wieder jede Menge an sportlicher Brisanz mit.

Drei Punkte Rückstand hat Barcelona derzeit auf die Königlichen sowie ein Spiel mehr. Ein Sieg ist somit die letzte Chance, nach dem Meistertitel zu greifen. Allerdings verlor Real nur zwei der letzten sechs Clasicos vor heimischem Publikum, in den letzten beiden gab es Sieg und Unentschieden.

Mit guter Form (Real) oder mit schlechter Form (Barcelona) stehen auf beiden Seiten immer noch absolute Superstars. Die Gastgeber haben in ihren letzten 43 Ligaspielen immer getroffen, Barcelona blieb das letzte Mal vor 64 Partien ohne eigenen Treffer.

"Wir sind Menschen und mit Sicherheit hat das Auswirkungen. Wir müssen versuchen, dass es so wenig wie möglich sind", gab Gerard Pique nach dem 0:0 seines FC Barcelona gegen Juventus Turin an. Das Ausscheiden in der Königsklasse hat die Katalanen hart getroffen.

Auf der anderen Seite ist die Laune nach dem 4:2-Sieg über den FC Bayern und das damit verbundene Einziehen ins Halbfinale der Königsklasse bestens. "Wir haben 120 Minuten gespielt. Wir haben jetzt fünf Tage Pause. Mit dem Sieg sind wir zuversichtlich, dass wir uns sehr schnell erholen können", gab Real-Coach Zinedine Zidane an.

SD Eibar - Athletic Bilbao (Mo., 20.45 Uhr)

Die Primera Division im Überblick