Pepe: Paris, London oder doch China?

Montag, 10.04.2017

Verlängern würde Pepe gerne in der spanischen Hauptstadt, konnte sich mit den Königlichen aber bisher nicht einigen. Der Verteidiger fordert laut einem Bericht der Marca einen Zweijahresvertrag, während Real ihn vorerst nur für ein weiteres Jahr halten möchte.

Zuletzt war dementsprechend von einem Wechsel nach China ausgegangen worden. Dort könnte der 34-Jährige ein hohes Gehalt beziehen.

Erlebe die Primera Division auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Eine bessere sportliche Perspektive bieten aber offenbar der FC Chelsea und Paris Saint-Germain an. Deren Anfragen sollen Pepe dazu gebracht haben, seine China-Pläne nochmals zu überdenken.

Der Vertrag des Routiniers läuft mit Ende der Saison aus. Pepe kam in der Liga bisher in 13 Spielen zum Einsatz, in der Champions League stand er drei Partie auf dem Feld.

Gegen den FC Bayern München wird er im Viertelfinale der Königsklasse verletzungsbedingt fehlen.

Pepe im Steckbrief